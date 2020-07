Coronavirus Neuer Höchststand mit Virus-Infektionen in den USA

Hauptinhalt

Erneut wird in den USA ein Höchstand an Virus-Infektionen verzeichnet: Die Johns-Hopkins-Universität hat am Freitag rund 63.200 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor allem der Süden und Westen des Landes sind betroffen. Auch in Israel wurden so viele Infektionen wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie registriert.