Seit Mitte Januar sinkt die Inzidenz bundesweit kontinuierlich – allerdings deutlich langsamer als erhofft. So hatte die Physikerin Viola Priesemann im Dezember noch dafür geworben, die Eindämmungsmaßnahmen so umzusetzen, dass sich die Inzidenz wöchentlich halbiert. Im bundesweiten Schnitt dauert das aber derzeit nahezu vier Wochen: Am 11. Januar lag der Wert bei 175 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, eine Woche später bei 141, am 25. Januar bei 115, am 1. Februar bei 91 und am 8. Februar bei 77.