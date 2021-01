Was wird bei einer solchen Sequenzierung gemacht?

Die Virusvarianten werden dadurch analysiert, dass man das Virusgenom, das Erbgut des Virus, entschlüsselt. Sie müssen sich das so vorstellen, das Genom des Sars-Cov-2-Virus hat etwa 30.000 Buchstaben. Da steckt die ganze Information drin, die das Virus braucht, um bestimmte Eiweißmoleküle herzustellen, mit denen es Zellen infiziert und sich vermehrt. Diese Buchstaben muss man wie ein Buch lesen, um zu wissen, ob sich das Virus verändert hat im Lauf der weiteren Infektionen. Das machen bisher Speziallabore, wie das bei uns der Fall ist, auch die Universitätskliniken können häufig sequenzieren, bundesweit das Robert-Koch-Institut, die Charité und große Forschungsinstitute.

Prof. Dr. Friedemann Horn ist Professor für Molekulare Immunologie an der Universität Leipzig und Leiter der Abteilung Diagnostik am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Könnten Mutationen hier weiter verbreitet sein, als wir bisher annehmen?

Das kann sein, wir können es im Moment nicht ausschließen. Wenn man sich das in anderen Ländern anschaut, muss man schon annehmen, dass es bei uns mehr verbreitet ist, als wir es bisher wahrgenommen haben. Ich glaube aber nicht, dass es bei uns schon eine vorherrschende Variante ist, so wie das in England oder Südafrika bereits der Fall ist. Aber ausschließen kann man selbst das nicht. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass das jetzt bald breiter und auch regional verteilt untersucht wird.

Für wie gefährlich schätzen Sie die neuen Mutationen ein?

Offenbar haben die neuen Mutanten die Eigenschaft, dass sie das Virus leichter übertragen lassen, infektiöser sind. Das liegt zum einen daran, dass sie sich offenbar einfacher an die menschlichen Zellen binden können, mit ihrem Spikeprotein. Das ist das Protein, mit dem das Virus an bestimmte menschliche Zellen andockt. Das kann es in dieser neuen Variante jetzt besser und intensiver als bei früheren Varianten. Und das führt offenbar dazu, dass der Infizierte eine höhere Anzahl von Viren im Mund-Rachen-Raum hat und dadurch mehr Viruspartikel in die Umwelt ausstößt.

"Die sogenannte RNA-Sequenzierung ist schon etwas, was technologisch anspruchsvoll ist, das gehört nicht zur Routinediagnostik dazu", erklärt Professor Horn. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ist Sachsen durch die Grenznähe zu Polen und Tschechien besonders für neue Virus-Varianten gefährdet?

Gerade in Polen weiß ich von polnischen Kollegen, dass viele Menschen in Großbritannien arbeiten. Da sind viele über die Weihnachtsfeiertage nach Hause gekommen. Auch dort muss man befürchten, dass diese neue Variante eingeschleppt worden ist und über den kleinen Grenzverkehr nach Sachsen hereinkommt. Dasselbe mag für Tschechien gelten. Und wenn wir es nicht kontrollieren, könnten wir die Kontrolle verlieren. Für sinnvolle Maßnahmen der Regierung ist es elementar wichtig, abschätzen zu können, wie weit die Verbreitung des Virus ist. Und deswegen müssen wir schon möglichst bald wissen, wie die Situation im Moment im Land ist.

Momentan wird darüber diskutiert, wie genau die Gelder verteilt werden sollen. Wie sollte sich die Testung jetzt ändern?