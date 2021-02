Dr. Corinna Pietsch ist Chef-Virologin am Universitätsklinikum Leipzig. Sie betont, "ohne gezielte Maßnahmen" könne sich der Anteil der Mutationen an den Infektionszahlen pro Woche etwa verdoppeln.

Dr. Corinna Pietsch rät von umfänglichen Lockerungen Mitte Februar ab. Die Zahlen seien – Mutationen hin oder her – ohnehin noch zu hoch, um ein sicher kontrolliertes Wiedereröffnen von Schulen oder Geschäften zu ermöglichen. Zwar sei die Intensivkapazität in Deutschland bezogen auf die Bevölkerung deutlich größer als in Portugal, betont Prof. Pletz. Aber: "Würde man das Virus ungebremst zirkulieren lassen, würden auch wir schnell an unsere Grenzen stoßen."