Die meisten neuen Fälle wurden den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen registriert (473), gefolgt von Bayern (230) und Baden-Württemberg (156). In Mitteldeutschland steigen die Infektionszahlen weiter nur langsam an. So wurden laut Risklayer in Sachsen 11 Neuinfektionen festgestellt, in Thüringen 17 und in Sachsen-Anhalt 12.