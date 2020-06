Coronavirus-Pandemie Auswirkungen auf die Wartezeiten in Bürgerämtern

Tatsächlich würden in Leipzig nur drei Viertel der Termine langfristig vergeben, ein Viertel würde jeden Morgen tagesaktuell freigeschaltet, erklärt der Leipziger Hauptamtschef: "Wenn Sie am Morgen zwischen 8 und 9 in die Termin-Online-Vereinbarungssysteme reinschauen, haben Sie die gute Chance, dann auch einen Termin zu bekommen."

Auch in Erfurt Termin nötig

In Erfurt geht ebenfalls ohne einen Termin nichts in den Bürgerämtern, am besten vereinbart man ihn online oder telefonisch. Die Wartezeiten hängen vom jeweiligen Anliegen ab. Stadtsprecherin Heike Dobenecker: "Sie können teilweise schon heute oder morgen einen Termin bekommen, bei anderen Angelegenheiten dauert es bis zu zwei Wochen, ehe Sie einen Termin bekommen können."

Eine Stichprobe von gestern Vormittag zeigt: Für Kfz-Zulassungen sind die Wartezeiten in Erfurt derzeit kurz, es gibt sogar Termine für denselben Tag. Für Meldeangelegenheiten muss man sich eine Woche bis zehn Tage gedulden. Beglaubigungen von amtlichen Dokumenten würden ebenfalls fix gehen, verspricht Dobenecker. "Die Dokumente, die beglaubigt werden sollen, können an der Information abgegeben werden und in der Regel schon am nächsten Arbeitstag wieder abgeholt werden."

Wartezeiten in Magdeburg hängen stark vom Anlass ab

Oder man kann direkt in einem der drei geöffneten Bürgerbüros vorbeischauen und einen Termin vereinbaren. Michael Reif sagt, manchmal klappe das sogar für denselben Tag.