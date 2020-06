Corona-Warn-App Noch immer offene rechtliche Fragen

Nehmen wir mal an, Sie wollen am Wochenende mit Ihrem Mann oder mit Ihrer Frau schön Essen gehen. Der Tisch ist reserviert. Doch als Sie das Restaurant betreten wollen, fragt die Bedienung, ob Sie die Corona-Warn-App installiert haben. Ohne App dürfen Sie nicht rein. Ist das in Ordnung? Darf der Restaurantbesuch von der Nutzung der Corona-Warn-App abhängig gemacht werden?

Beispiele wie diese zeigen, dass es an der App durchaus noch Verbesserungsbedarf gebe, so Eren Basar. Denn eigentlich kann jeder Mensch in Deutschland frei entscheiden, ob sie oder er die App herunterladen will.