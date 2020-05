Vor allem während der Corona-Pandemie rückten diese Mittel ins Bewusstsein. Stefan Fink ist Vorsitzender des Thüringer Apothekerverbands und leitet selbst eine Apotheke in Weimar. "Gerade in der Selbstmedikation, im Bereich Schmerzmittel, Paracetamol und Ibuprophen, wurden in sehr, sehr großen Stückzahlen plötzlich überdurchschnittlich verkauft. Es wurden auch Stärkungsmittel verkauft, sagen wir mal so Vitamin C und Zink. Allles was zur Abwehrstärkung dient, wurde in den Apotheken stark nachgefragt."