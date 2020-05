Normalerweise erarbeiten Konzert- und Theaterhäuser in diesen Wochen einen festen Spielplan für die kommende Saison. Aber in Zeiten von Corona ist eben alles ungewiss.

Bühnen Halle planen mobile Formate

Die Bühnen Halle, zu denen die Oper, die Staatskapelle, mehrere Theater und ein Puppentheater gehören, würden deshalb gleich an drei Plänen parallel arbeiten, sagt Geschäftsführer Stefan Rossinski: "Wir haben das Problem, dass wir auch noch mal im Kopf damit umgehen müssen, dass eventuell eine zweite Welle kommt, wo es dann wieder einen Shutdown gibt."

Laut Rossinski will man dann sagen können: "Gibt es mobile Formate, die wir sehr schnell hochholen können und einsetzen können und die auch adaptierbar sind in der Größe, also eine kleine Besetzung, mittlere Besetzung, größere Besetzung."

Aber auch bei drei Plänen stelle man sich Fragen, sagt Rossinski, zum Beispiel: Bietet man ein Symphoniekonzert an? Das Orchester sei groß und sitze eng zusammen, zum Zuschauen würden im Schnitt 1.200 Menschen kommen.

Rossinski erklärt: "Das ist im Übrigen auch die größte Gruppe an Abonnenten bei uns. Das sind sehr treue Kunden, die zum Teil Haltezeiten von über 20 Jahren haben, in denen sie treu wiederkehren von Abo zu Abo und diese Menschen sind natürlich die Hochrisikogruppe. Die sind im Durchschnitt alle pensioniert oder in Rente, die sitzen sehr eng und da ist es ganz schwer, ein Hygienekonzept zu erstellen, was Rücksicht nimmt auf die geltenden Bestimmungen."

Existenzielle Nöte bei kleinen Häusern und Privattheatern

Und eine weitere Frage stelle sich: Wenn man, wie nach derzeitigen Maßgaben, von 660 Plätzen nur 95 besetzen darf, und dazu noch mehr Personal braucht, das etwa den Einlass regelt – ab wann ist das unwirtschaftlich?