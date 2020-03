Die örtlichen Gesundheitsämter erfassen die Zahlen der an Covid-19 erkrankten Menschen in Deutschland. Wird also jemand positiv auf das Virus getestet, so muss der Arzt oder das Labor den Fall an das zuständige Amt melden. Dort werden die Fälle gesammelt und an die Gesundheitsbehörden der Länder weitergeleitet, in Sachsen ist das etwa die Landesuntersuchungsanstalt. Diese Behörden geben ihre Zahlen an das Robert Koch-Institut, das sie derzeit tagesaktuell veröffentlicht. Ebenso verläuft es mit der Meldung von Todesfällen.