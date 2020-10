13 Uhr ist Schulschluss am Gymnasium am Breiten Teich in Borna. Immer mehr Schülerinnen und Schüler trudeln an der Bushaltstelle am Pegauer Tor ein. Zehn Linien starten hier in die umliegenden Kleinstädte und Dörfer. Die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – würden in den Bussen oft missachtet, erzählen die Jugendlichen an der Bushaltestelle. Besonders freitags, wenn alle gleichzeitig Schluss hätten, falle das auf.