Die Corona-Warn-App des Bundes kann nun auch international über eine möglicherweise gefährliche Begegnung mit Corona-Infizierten informieren. Am Montagmittag erschien das entsprechende Update auf die Version 1.5 in den App-Stores der Anbieter.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bildrechte: dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte: "Mit dem neuen Datenabgleichsdienst vernetzen wir die europäischen Apps untereinander. So lassen sich auch während oder nach einer Reise Kontakte warnen." Der Informationsaustausch läuft über ein Rechenzentrum der EU-Kommission in Luxemburg. Nutzer in Deutschland müssen nichts tun, um den EU-Modus zu aktivieren. Die Verknüpfung passiert im Hintergrund.