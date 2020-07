Die App zur Kontaktverfolgung von Covid-19-Infizierten wurde laut RKI bis 3. Juli etwa 14,6 Millionen Mal heruntergeladen. Spahn sagte, das sei "häufiger als ähnliche Apps in allen anderen EU-Ländern zusammen". Die App soll vor allem den Ausbruch einer zweiten Corona-Welle verhindern. Spahn warnte: "Sie ist kein Allheilmittel. Wir müssen trotzdem weiter aufeinander achtgeben, Abstand halten, Alltagsmaske tragen, Hygieneregeln einhalten."

Rückendeckung erhielt Spahn von der renommierten Immunologin Lucie Abeler-Dörner vom Nuffield Department of Medicine der Universität Oxford: "Die Ausbrüche in Gütersloh und Göttingen zeigen, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist, und dass es wichtig ist, Ausbrüche so schnell wie möglich zu erkennen."