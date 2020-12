Kollekten Kirchen befürchten weniger Spenden zu Weihnachten

Die Kollekte, die Heiligabend im Meißner Dom zusammenkommt, geht wie in vielen evangelischen Kirchen an Brot für die Welt. Das Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen rechnet in diesem Jahr mit erheblich weniger Spenden, sagt Sprecher Thomas Beckmann.

Weniger Weihnachtskollekte bei zunehmender Not in der Welt

Beckmann befürchtet in diesem Jahr einen drastischen Rückgang der Weihnachtskollekten, die ein sehr wichtiger Teil der jährlichen Einnahmen seien: "Was einfach damit zusammenhängt, dass viele Gottesdienste ausfallen werden und sehr, sehr viele Menschen nicht in die Gottesdienste gehen können und gehen werden."