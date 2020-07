Das Coronavirus breitet sich weltweit weiter aus. Nach Asien, Europa und Amerika ist nun auch Afrika stärker betroffen. Auf dem Kontinent sind inzwischen mehr als eine halbe Million Infektionen bestätigt. Das teilte das afrikanische Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention mit. Brennpunkt ist vor allem Südafrika mit inzwischen täglich 10.000 neuen Fällen. Wie viele Corona-Fälle es tatsächlich in Afrika gibt, ist unklar. Getestet wird vor allem in den Hauptstädten der Länder.

Drei Millionen nachgewiesene Infektionen in den USA

Donald Trump Bildrechte: dpa In den USA hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen die Marke von drei Millionen überschritten. Das teilte Vizepräsident Mike Pence mit. Am Dienstag verzeichnete die Johns-Hopkins-Universität erstmals mehr als 60.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Experten machen für das erneute Anschwellen der Zahlen unter anderem eine verfrühte Lockerung der Corona-Beschränkungen verantwortlich.

US-Präsident Donald Trump drängt seit geraumer Zeit auf eine rasche Rückkehr zur Normalität, um die Wirtschaft im Wahljahr 2020 wieder in Gang zu bringen. Zudem drohte er Schulen mit dem Entzug von Finanzmitteln, falls sie im Herbst nicht wieder öffnen. Das geht aus einem Twitter-Beitrag des Präsidenten hervor. Welche Gelder er genau streichen will, ist allerdings unklar. Nach der US-Verfassung sind die Bundesstaaten für die Schulbildung zuständig.

Bolsonaro blockiert Hilfspaket und schwört auf Hydroychloroquin

Jair Bolsonaro Bildrechte: dpa Auch in Brasilien denkt der dortige Präsident nicht an einen Kurswechsel. Jair Bolsonaro legte als erste Amtshandlung nach seinem positiven Corona-Test sein Veto gegen ein Hilfspaket für Indigene und Afrobrasilianer ein. Ein Gesetz sollte Behörden verpflichten, Ureinwohnern und Schwarzen in der Corona-Pandemie Zugang zu Trinkwasser, Desinfektionsmitteln und ärztlicher Versorgung zu garantieren. Indigenen-Verbände hatten erklärt, dass die Sterblichkeit bei infizierten Ureinwohnern fast doppelt so hoch sei wie im Rest der Bevölkerung.

Zu seiner eigenen Erkrankung sagte Bolsonaro, ihm gehe es gut, er nehme Hydroxychloroquin. Das Malariamittel ist umstritten, die WHO stoppte nach mehreren Studien eine weitere Erforschung.

Katalonien zieht Maskenpflicht vor

Katalonien zieht wegen lokaler Corona-Ausbrüche eine bereits angeordnete strikte Maskenpflicht vor. Ab Donnerstag müssen in der nordostspanischen Region alle Personen ab sechs Jahren in der Öffentlichkeit selbst dann einen Mund- und Nasenschutz tragen, wenn der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Das teilte Regionalpräsident Quim Torra in Barcelona mit. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 100 Euro. Während landesweit in Spanien die Infektionszahlen seit Mai niedrig sind, mussten allein in der Gegend um die Stadt Lleida mehr als 200.000 Menschen unter Quarantäne gestellt werden.

Österreich will zweites Ischgl verhindern