In der Pharmabranche ist ein Rennen um einen Impfstoff gegen das Corona-Virus entbrannt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von 118 Impfstoffprojekten, laut dem Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa) sind es mehr als 120.

In der Tübinger Firma Curevac wird nach einem Impfstoff geforscht. Bildrechte: dpa

Die erste klinische Studie in Deutschland führt die Mainzer Firma Biontech durch. Daten werden ab Ende Juni erwartet. Biontech-Chef Ugur Sahin sagt, bei einer Zulassung könne man mit dem US-Partner Pfizer bis Jahresende Millionen Impfstoffdosen bereitstellen.



Die Tübinger Firma Curevac will im Juni mit klinischen Tests beginnen. Miteigner Dietmar Hopp meint: "Wir wären also in der Lage, den Impfstoff im Herbst zu liefern."