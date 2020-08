Corona-Pandemie Sachsens Zahnärzte sehen WHO-Empfehlung gelassen

Sollte man in Zeiten einer Pandemie zum Zahnarzt gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist? Die Weltgesundheitsorganisation rät davon ab. Mit Blick auf die steigenden Corona-Fälle empfahl die WHO vor wenigen Tagen, nicht dringende Zahnbehandlungen zu verschieben. "Aber nicht bei uns", sagen die deutschen Zahnärzte. In Deutschland sei das nämlich nicht nötig, erklärt die Bundeszahnärztekammer – und das sehen auch die sächsischen Vertreter so.