Wie viel Präsenz ist im kommenden Wintersemester möglich? Diese Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer zu beantworten. Im Gespräch mit Hochschulen in Mitteldeutschland wird aber mehr als deutlich, dass die Hochschulen ihre Studierenden zurückholen wollen in die Hörsäle und Seminarräume.

Ein besonderes Augenmerk legen die Hochschulen dabei auf die Erstsemester. So auch an der TU Dresden, erklärt Nicole Strauss, die das Service Center Studium an der Dresdner Hochschule leitet: "Für die ist das wichtig, dass die sich auch in Lerngruppen zusammenfinden, dass sie persönliche Kontakte knüpfen untereinander aber auch mit den Lehrenden – und in dieses neue 'Format Studium' finden." Das sei den Erstsemestern ja noch unbekannt.