Reisende, die aus sogenannten Risikogebieten zurück nach Deutschland kommen, sollen künftig unmittelbar nach der Ankunft auf das Coronavirus getestet werden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einigten sich am Mittwoch in einer Schaltkonferenz, eine entsprechende Empfehlung abzugeben. Einen formalen Beschluss fassten die Ressortschefs noch nicht.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte, man sei sich zwar einig gewesen, dass Tests insgesamt ausgeweitet werden sollen. Allerdings würden Details erst in einer weiteren Gesundheitsminister-Runde am Freitag besprochen. Auch die Flughafenbetreiber sehen noch offene Fragen. Mitarbeiter der Flughäfen seien nicht befugt, Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus hin zu überprüfen. Auch müsse festgelegt sein, wie mit positiv geprüften Reisenden umgegangen werden solle.

Inzwischen verzeichnen aber auch etliche Staaten der EU wieder steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am Sonntag angekündigt, dass Bayern künftig an Flughäfen Rückkehrer testen wolle. Damit soll die Gefahr einer Corona-Ausbreitung durch infizierte Rückkehrer aus dem Urlaub im Ausland verringert werden.