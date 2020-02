China Coronavirus-Entdecker an der Infektion gestorben

In China ist ein Arzt am neuartigen Coronavirus gestorben, der als einer der ersten Mediziner vor dem Virus gewarnt hatte. Wie das Zentralkrankenhaus von Wuhan mitteilte, hat sich der 34 Jahre alte Li Wenliang bei einer Patientin angesteckt. Man habe versucht, sein Leben zu retten. Das sei aber vergeblich gewesen.

Li Wenliang war als Augenarzt an dem Krankenhaus in Wuhan beschäftigt. Ende vergangenen Jahres hatte er bei Patienten Symptome festgestellt, die denen des Sars-Erregers ähnelten, der Anfang der 2000er-Jahre zu Hunderten Todesfällen weltweit geführt hatte.



Am 30. Dezember tauschte sich Li Wenliang mit anderen Ärzten und Studenten in einer Internet-Chatgruppe über die wachsende Zahl der mysteriösen Viruserkrankungen in Wuhan aus. Acht Teilnehmer der Chatgruppe wurden später von der Polizei vorgeladen und wegen der "Verbreitung von Gerüchten" verwarnt. Sie mussten zudem unterschreiben, dass sie nichts mehr über den neuen Erreger enthüllen.