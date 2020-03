Coronavirus Desinfektionsmittel und Masken auch für Ärzte schwer zu bekommen

Die Angst vor dem neuartigen Coronavirus sorgt weiter für eine erhöhte Nachfrage nach Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln. Das Unternehmen MeDent aus Chemnitz, das rund 4.500 Arztpraxen in Mitteldeutschland und Hamburg mit Desinfektionsmitteln und Mund-Nase-Masken beliefert, ist bereits an seiner Kapazitätsgrenze.

Geschäftsführer Martin Dobermann sagte MDR AKTUELL, seine Firma habe derzeit keine Möglichkeit, Kunden mit Desinfektionsmitteln und Mundschutz zu beliefern. "Wir sagen den Kunden dann, dass wir in sechs bis acht Wochen wieder liefern können und hoffen, dass wir die Rückstände, die bis dahin aufgelaufen sind, abgearbeitet haben."

Das liege allerdings nicht nur an der vermehrten Nachfrage, sondern auch daran, dass die Produkte zum Teil in China fabriziert würden und durch vor Ort geltende Quarantäne-Vorschriften keine Ware mehr in den Export nach Deutschland gehe.