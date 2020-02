Coronavirus 20 Deutsche aus Wuhan in Berlin gelandet

Die britische Maschine, die auch rund 20 Deutsche aus der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan ausgeflogen hat, ist am Sonntagmorgen auf einem Militärflughafen nahe London gelandet. An Bord waren insgesamt rund 200 Menschen. Die deutsche Passagiere wurden dann weiter nach Berlin geflogen. Am Sonntagmittag landeten sie auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel. Sie werden nach ihrer Ankunft vorsorglich 14 Tage lang in den Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin Köpenick isoliert.