Das Coronavirus Sars-CoV-2 droht sich in Italien auf den Süden auszubreiten. Auf Sizilien wurde laut Regionalregierung eine erste Infektion festgestellt. Dabei soll es sich um eine Frau aus der besonders betroffenen Region Lombardei in Norditalien handeln, die als Touristin mit einer Gruppe in Palermo unterwegs war.

Auch in Südtirol wurde ein Mann positiv getestet, der ebenfalls aus der Lombardei kam. Italienische Medien meldeten zudem einen ersten Fall in der Toskana. Bereits vorher betroffen waren die nördlichen und zentralen Regionen Venetien, Emilia-Romagna, Piemont und Latium. In Italien sind bislang mehr 230 Infektionen und sieben Todesfälle bestätigt.

Hotel auf Teneriffa abgeriegelt

Auf der Kanareninsel Teneriffa wurde ebenfalls eine Infektion mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Hunderte Touristen in einem Hotel werden jetzt untersucht. Das Hotel wurde laut der örtlichen Gesundheitsbehörde unter "sanitäre Kontrolle" gestellt.

Das Hotel Costa Adeje Palace auf Teneriffa wurden wegen einer Coronavirus-Infektion abgeriegelt. Bildrechte: dpa Bei dem Verdachtsfall handelt es sich um einen italienischen Hotelgast. Das Ergebnis eines zweiten Tests soll am Dienstag mitgeteilt werden. Das betroffene Hotel Costa Adeje Palace hat 467 Zimmer und kann in Deutschland etwa über den Reiseveranstalter Tui gebucht werden.



Das Europäische Parlament rief seine Mitarbeiter auf, zu Hause zu bleiben, falls sie zuletzt Risikoregionen in Norditalien oder Asien waren. In Großbritannien forderte Gesundheitsminister Matt Hancock Norditalien-Rückkehrer auf, sich vorübergehend in Isolation zu begeben und testen zu lassen, wenn sie an Grippesymptomen litten.

EU berät in Rom