Am Dienstag fiel die Zahl der Neuansteckungen in China zwar erstmals seit Januar unter die Schwelle von 2.000, lag mit 1.886 bestätigten Neuansteckungen aber immer noch sehr hoch. Weitere 98 Menschen seien an der Viruserkrankung gestorben, teilte die nationale Gesundheitskommission mit. Seit Ausbruch der Krankheit starben damit insgesamt 1.868 Menschen.

Krankenhausdirektor gestorben

Für Aufsehen sorgte am Dienstag der Tod eines Krankenhausdirektors in der Millionenstadt Wuhan. Die Metropole gilt als Ausbruchsort der Krankheit und ist weitestgehend von der Außenwelt isoliert. Es ist der erste bekannte Fall eines Krankenhausdirektors, der an den Folgen der Ansteckung mit dem Virus starb.

Wiederholt gab es zuvor Berichte über katastrophale Zustände in den Kliniken, vor allem in der am stärksten betroffenen Region rund um Wuhan. Ärzte berichteten von überarbeitetem Personal und mangelnder Schutzausrüstung. Zuletzt hatte bereits der Tod eines Arztes, der als Entdecker des neuartigen Virus galt, für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt.

Kreuzfahrtpassagiere könnten zurückgeholt werden

Die Bundesregierung denkt inzwischen über eine Rückholaktion der deutschen Passagiere auf dem unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" nach. Am Montagabend beriet ein Krisenstab darüber.