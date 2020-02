Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete am Donnerstag insgesamt mehr als 75.700 Menschen, die sich inzwischen weltweit mit dem Virus infiziert haben. 2.129 Menschen starben demnach an der Krankheit, fast alle davon in China. Experten bezweifeln aber, dass alle Erkrankungen mit dem Virus auch in die Statistik einfließen.