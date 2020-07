Coronavirus Covid-19-Patienten berichten von ihrer Krankheit

Was macht das Coronavirus mit dem Körper? Warum löst es bei manchen die Krankheit Covid-19 aus und bei anderen nicht? Und warum berichten Covid-Patienten von so unterschiedlichen Verläufen – von leichtem Husten und dem Verlust des Geruchssinns bis hin zu Behandlungen in Krankenhaus und die Verlegung auf eine Intensivestation?