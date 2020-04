Viele Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus verlaufen ohne Symptome oder mit leichten Erkältungssymptomen und bleiben unerkannt. Außerdem werden wegen begrenzter Laborkapazitäten nicht alle Verdachtsfälle getestet. Untersuchungen des Imperial College in London und der Columbia University in New York gehen für China von einer hohen Zahl unerkannter Infektionen aus, gerade zu Beginn der Pandemie.

In Österreich wurde bei zufälligen Stichproben eine dreifach höhere Dunkelziffer ermittelt. Für Deutschland gehen Experten gemessen am geringen Anteil positiver Proben trotz umfangreicher Tests von einer geringen Dunkelziffer aus. Eine realistische Gesamtzahl der Infektionen und damit der Infektionsrate kann nur durch repräsentative Stichproben ermittelt werden.

Eine Orientierung bieten die Fallzahlen vom Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das nach Infektionen an Bord wochenlang unter Quarantäne stand. In der Zeit wurden alle Passagiere und Besatzungsmitglieder getestet. Von den gut 3.700 Passagieren an Bord waren knapp 700 mit dem neuen Coronavirus infiziert, also etwa 20 Prozent. Knapp die Hälfte von ihnen zeigte keine Symptome. Das Durchschnittsalter der Menschen an Bord betrug 58 Jahre. Alle sieben Todesfälle waren älter als 70. Die Todesrate (Letalität) lag bei 1,2 Prozent.