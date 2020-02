Einen Tag nach ihrer Rückkehr aus der chinesischen Stadt Wuhan sind zwei der Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte der Landkreis Germersheim in Hessen am Sonntag mit. Die Patienten wurden demnach von einer Kaserne in Germersheim, wo sie mit weiteren Rückkehrern unter Quarantäne stehen, in die Uni-Klinik nach Frankfurt/Main gebracht. Für die ehrenamtlichen Helfer und die Bevölkerung bestehe "kein Grund zur Sorge", hieß es in der Mitteilung.

In China liegt die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen inzwischen über 14.300, bei mehr als 300 Todesfällen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldete am Sonntag, auf den Philippinen habe es das erste Todesopfer außerhalb von China gegeben. Ein aus Wuhan eingereister Chines sei dort gestorben. In der chinesischen Millionenstadt war das Virus Ende Dezember 2019 auf einem Markt erstmals aufgetaucht.

Mehrere Deutsche betroffen

Maschine der Luftwaffe beim Abflug nach China Bildrechte: dpa Von Wuhan hatte eine deutsche Militärmaschine jetzt 124 Menschen ausgeflogen, unter ihnen 102 Deutsche. Nach ihrer Landung am Samstag in Frankfurt/Main wurden elf Passagiere in die Uni-Klinik gebracht. Bei einer Frau wurde eine Coronavirus-Infektion zunächst nicht ausgeschlossen. Die anderen Patienten wurden aber wegen anderer Berschwerden behandelt.



Alle übrigen Heimkehrer waren von Frankfurt/Main in die Südpfalz-Kaserne nach Germersheim gefahren worden, wo sie insgesamt 14 Tage unter ärztlicher Aufsicht in Quarantäne verbringen müssen.

Häufung der Fälle in Bayern - ein Deutscher in Spanien

Die Zahl der an dem Virus erkrankten Deutschen war auch schon zuvor weiter gestiegen. Ein 33 Jahre alter Mann aus München sei als achter Patient in Bayern infiziert, teilte das dortige Gesundheitsministerium mit. Wie alle sechs bereits zuvor Erkrankten sei er Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto im bayerischen Landkreis Starnberg. Auch sei ein Kind eines der erkrankten Mitarbeiter infiziert. Hier könnte die Infektion eine aus China angereiste Mitarbeiterin mitgebracht haben.



Zudem wurde der Fall eines Deutschen in Spanien bekannt. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums wird er auf der Kanareninsel La Gomera isoliert. Er habe in Deutschland "engen Kontakt" mit einer infizierten Person gehabt.

Quarantänen in China - Abschottung im Ausland

Von Wuhan hat sich 2019-nCoV laut WHO bis Sonntag in 24 weitere Länder ausgebreitet. Kurz vor der Meldung des ersten Todesfalls hatte die philippinische Regierung verfügt, aus China angereiste Ausländer nicht mehr ins Land zu lassen. Auch andere Länder versuchen, sich abzuschotten. Neuseeland lässt ab Montag keine Ausländer mehr von China aus einreisen. Russland führte vorübergehend die Visum-Pflicht für Chinesen wieder ein und stellt vorerst auch keine Arbeitsvisa mehr aus. In den Krankenhäusern in Wuhan wird unter Vollschutz gearbeitet. Bildrechte: dpa

Auch die USA, Australien und Israel untersagten zuletzt Einreisen aus China für alle Menschen, die keine eigenen Bürger oder dauerhafte Bewohner sind. Weitere Länder, darunter Frankreich und Großbritannien, fliegen ihre Bürger aus China aus.

Dort wurde am Sonntag erstmals eine Stadt außerhalb der Provinz Hubei unter Quarantäne gestellt. In der Neun-Millionen-Einwohner-Metropole Wenzhou an der Ostküste darf nach Behördengaben nur noch ein Mensch pro Haushalt alle zwei Tage auf die Straße, um Einkäufe zu erledigen. Der öffentliche Verkehr sei gestoppt.