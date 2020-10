Anmerkung In den Darstellungen zu den Coronavirus-Fallzahlen von MDR AKTUELL Online geben wir die Sieben-Tage-Inzidenz an, die sich aus den Neuinfektionszahlen in Bezug auf die Einwohnerzahl des entsprechenden Kreises oder der entsprechenden Stadt ergibt. Wir unterscheiden dabei nicht zwischen unterschiedlichen Ausbruchsorten und rechnen so beispielsweise keine Ausbrüche in Pflegeheimen heraus, wie es der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unter Berufung auf die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung getan hat. Auf diese Weise möchten wir Vergleichbarkeit und Transparenz unserer Übersicht weiterhin gewährleisten.