"Corona belastet uns hier auf Station ziemlich. Mich persönlich vor allen Dingen das hohe Arbeitsaufkommen, was wir haben. Die hohen Umschlagszahlen an Patienten, die hohen Todeszahlen. Dass wir täglich teilweise mehrere Patienten haben, die versterben, und dass es im gleichen Atemzug außerhalb Leute gibt, die sich nicht an die Regeln halten und denken, sich über alles hinwegsetzen zu müssen. So nach dem Motto: Na ja, ich bin der eine, den es halt nicht erwischt."

Ein Chefarzt vom Hufeland Klinikum in Bad Langensalza in Thüringen erzählt, er habe Weihnachten, Silvester und seitdem jedes Wochenende durchgearbeitet. Hartmut Stefani, Leitender Arzt am Carl-von Basedow-Klinikum in Merseburg in Sachsen-Anhalt erlebt die Situation ganz ähnlich: