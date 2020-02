An Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes in Japan sind zehn Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsministerium in Tokio bekanntgegeben. Laut Reederei der "Princess Cruises" sind auch acht Deutsche auf dem Schiff. Von den Infektionen seien sie aber bislang nicht betroffen.

Nach den Erkenntnissen deutscher Forscher kann das Ende Dezember 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan erstmals entdeckte Coronavirus auch von Patienten mit milden Krankheitssymptomen übertragen werden. Das teilten die Charité in Berlin, die Klinik in München-Schwabing und das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr mit. Bis Mittwoch gab es in Deutschland zwölf infizierte Menschen. Allen soll es gut gehen.