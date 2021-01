Professor Andreas Michalsen: Das Robert Koch-Institut hat schon 2012 in einer Risikoanalyse für den Deutschen Bundestag eine Pandemie mit einem mutierten Corona-Virus verblüffend genau vorhergesagt. Bei der WHO gibt es seit Jahren Modellsimulationen, wie eine virale Pandemie die Welt in Gefahr bringt. Und in der Fachzeitschrift "Viruses" schrieben Yi Fan und Mitarbeiter vom virologischen Institut in Wuhan, dem Ort, an dem die COVID-19-Pandemie anscheinend ihren Anfang nahm, dass SARS- oder MERS-ähnliche Coronaviren mit großer Wahrscheinlichkeit zu neuen Ausbrüchen führen werden. Vermutlich ausgehend von China.