Die Temperaturen in Mitteldeutschland steigen, am Sonntag werden Werte um die 20 Grad erwartet. Die warmen Tage könnten also erneut zur Nagelprobe dafür werden, inwieweit sich die Menschen an die geltenden Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen halten. Doch derzeit haben die Ordnungsämter die Lage gut im Griff.

Zuletzt stießen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf deutlich mehr Akzeptanz. Das zeigen Anfragen des MDR bei mehreren Ordnungsämtern. Dem auch für das Ordnungsamt zuständigen Beigeordneten des Dezernates für Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung der Stadt Magdeburg, Holger Platz, zufolge gibt es bei den Verstößen eine "abnehmende Tendenz auf ohnehin niedrigem Niveau". Für ganz Sachsen-Anhalt meldet das Innenministerium bisher 158 Ermittlungsverfahren (Stand: Freitag). Rund zwei Drittel davon entfallen aber noch auf die 13. Kalenderwoche, in der 14. Kalenderwoche ging die Zahl der Ermittlungsverfahren um die Hälfte zurück.

Ostern als Gradmesser

Laut Holger Platz haben sich die Menschen erst an die Änderungen gewöhnen müssen. Aber inzwischen gebe es keine größeren Menschenansammlungen mehr. Lediglich vereinzelt würden Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt. Als Gradmesser sieht Platz die Lage zu Ostern, wenn die Leute wieder mehr rausgehen würden. Entscheidend sei auch, wie lange die Maßnahmen anhalten würden.

Kontrolle eines Spielplatzes in Magdeburg. Bildrechte: dpa Die hohe Akzeptanz für die derzeitigen Einschränkungen hatte kürzlich auch eine Umfrage von "mdrFRAGT" – dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland – ergeben. So bewerteten 80 Prozent der Befragten das Kontaktverbot in der derzeitigen Situation als angemessene Möglichkeit, um die Verbreitung von Corona einzudämmen. Ebenfalls 80 Prozent stehen hinter den Ausgangsbeschränkungen.

"Verhalten ist eine Frage des Wetters"

Ähnlich wie in Magdeburg ist die Lage in Jena: Am vergangenem Wochenende seien die Menschen "überwiegend sehr vernünftig" gewesen, sagt Stadtsprecher Kristian Philler. Gruppenbildung habe es lediglich an Wanderwegen gegeben, ein Problem seien auch Wohnungspartys gewesen. Ordnungs- oder Bußgelder seien seit Beginn der Beschränkungen noch keine verhängt worden. Die Landespolizeidirektion Thüringen meldete für das vergangene Wochenende "insgesamt 99 Anzeigen und Ordnungswidrigkeiten mit Themenbezug Corona". Doch auch Jenas Stadtsprecher Philler sagt: "Das Verhalten ist eine Frage des Wetters." Wenn das Wetter schöner werde, könne es auch mehr Probleme geben.

Fast 1.000 Straftaten in Sachsen

Und in Chemnitz habe es am vergangenen Wochenende lediglich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung gegeben, sagt Sprecher Matthias Nowak. Zahlen für die gesamte Zeit seit den Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten könne er noch nicht nennen. Aber auch Nowak sagt: "Die Leute mussten sich erst darauf einstellen." Schwerpunkte bei den Kontrollen gebe es keine, Polizei und Ordnungsamt seinen im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Konkrete Zahlen hat dagegen die Polizeidirektion Chemnitz. Seit dem 17. März seien im Zusammenhang mit der Corona-Allgemeinverfügung insgesamt 152 Verstöße und Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden (Stand: Mittwoch). Sogar doppelt so oft, nämlich knapp 300 Mal, seien entsprechende Sachverhalte geprüft oder bearbeitet worden. "Die Leute mussten sich erst darauf einstellen", sagte der Chemnitzer Stadtsprecher über die Beschränkungen. Bildrechte: Jan Härtel

Genauere Zahlen gibt es auch vom sächsischen Innenministerium: Seit dem 16. März seien im Freistaat "insgesamt 1.796 Sachverhalte mit Bezug zur Corona-Krise erfasst" worden (Stand: Dienstag). 909 davon seien Straftaten und 15 Ordnungswidrigkeiten gegen das Infektionsschutzgesetz. Abseits davon sei die Anzahl der angezeigten Straftaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dagegen zurückgegangen. Das gelte auch für Fälle häuslicher Gewalt. Allerdings weist das Innenministerium selber darauf hin, dass die Zahlen aufgrund des kurzen Zeitraumes nicht wirklich belastbar seien.

Schwieriger Umgang mit Hinweisen