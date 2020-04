Coronavirus Marburger Bund fordert Erfassung von Klinikpersonal

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht laut Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung von mindestens 2.300 an Covid-19 erkrankten Klinik-Mitarbeitern in Deutschland aus. Das, erklärt das RKI selbst, sei eine vorsichtige Schätzung und schließe die niedergelassenen Ärzte zum Beispiel nicht mit ein.

Johna spricht von den stark von Corona betroffenen Ländern Italien und Spanien, die ihre Daten bereits elektronisch erheben. Soweit sei man in Deutschland noch nicht – und deswegen in Verzug. Um die Ausbreitung des Virus unter dem Klinikpersonal einzudämmen, sei neue Schutzkleidung, vor allem Atemschutzmasken, von größter Bedeutung.

RKI-Chef Lothar Wieler hatte zuletzt außerdem eine strikte räumliche Trennung der Covid-Infizierten und Verdachtsfälle von anderen Patienten in Kliniken und Praxen angemahnt. Was so selbstverständlich klinge, sei aber gar nicht so einfach, heißt es vom Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene der Uniklinik Jena.