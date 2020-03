Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Menschen in Deutschland zur Solidarität und zum gemeinsamen Einsatz gegen die Verbreitung des Coronavirus aufgerufen. Es gehe darum, Zeit zu gewinnen, sagte sie auf der Bundespressekonferenz in Berlin. Es sei nicht egal, "was wir tun, es ist nicht vergeblich, es ist nicht umsonst". Es gehe um den Schutz der älteren Menschen und von Menschen mit Vorerkrankungen. "Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen."

Gegen den Erreger gebe es weder Immunität noch Impfstoffe. Bund, Länder und Kommunen sowie alle 83 Millionen Menschen in Deutschland müssten deshalb alle Kräfte einsetzen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Zugleich forderte Merkel ein abgestimmtes Handeln im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland und Europa. Jeder müsse an seiner Stelle Verantwortung übernehmen. Ein Vorteil des Föderalismus sei, dass man die jeweiligen Maßnahmen an die Lage vor Ort anpassen könne.