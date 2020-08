Die meisten neuen Fälle gab es in Nordrhein-Westfalen mit 416 neuen Fällen, gefolgt von Bayern mit 150 neu registrierten Fällen und Berlin mit 91 neu registrierten Fällen. In Sachsen wurden am Mittwoch 17 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet, in Sachsen-Anhalt 8 und in Thüringen 4.