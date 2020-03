Veranstaltungen Darum sind Absagen wegen des Coronavirus keine Panikmache

Die Sicherheitsmaßnahmen sind grob vergleichbar mit Folgen durch Impfungen, wie sie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beschreibt: Hier schützt man in erster Linie sich selbst vor ansteckenden Krankheiten. Doch es gibt auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Neugeborene etwa sind zu jung, andere können aufgrund von chronischen Erkrankungen keine Impfungen erhalten. Sie sind darauf angewiesen, dass die Menschen in ihrem Umfeld geimpft sind und ihnen so Schutz vor Ansteckung bieten. Man spricht dann von einer sogenannten Herdenimmunität. Der eigene Impfschutz trägt also zum Schutz der Gemeinschaft bei.