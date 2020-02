Der Virologe Alexander Kekulé hatte zuvor deutlich mehr Tests auf das neue Coronavirus in Deutschland gefordert. Der Forscher der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sagte MDR AKTUELL, bei der Abwehr der Epidemie müsse man jetzt in den zweiten Gang schalten. Die Ausbreitung des Erregers in Italien sei kein Grund zur Panik, aber man solle besorgt sein.



Die EU will trotz der Coronavirus-Fälle in Italien vorerst keine Reisebeschränkungen verhängen. Krisenbeauftragter Janez Lenarcic sagte in Brüssel, man wolle in die Reisefreiheit gemäß Schengen-Abkommen nicht eingreifen. Etwaige Beschränkungen seien Sache einzelner Länder.