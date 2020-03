Ich bin der festen Meinung, dass alles, was in meinem und in unserem Leben passiert, zwei Seiten hat. Ich habe vollstes Mitgefühl für die Menschen, die in der aktuellen Zeit erkrankt sind und um ihr Leben kämpfen ... Ich habe größten Respekt für die Menschen, die noch arbeiten und vor allem Respekt für die Pflegekräfte, die für kranke Menschen kämpfen und selbst ihr eigenes Leben in gewisser Weise aufs Spiel setzen. Aber ich habe auch die gute Seite gefunden in dieser harten Zeit. (...) Vielleicht kann man es ein wenig mit Karma vergleichen, wir Menschen haben über die Jahre hinweg dieser wunderschönen Welt, in der wir leben, so viel Leid zugefügt, nicht nur der Umwelt, auch den Tieren. (...) Ich für meinen Teil werde in Zukunft noch mehr daran arbeiten, dass meine Kinder auch noch etwas von dieser schönen Welt haben werden.

Lea