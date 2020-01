Wegen des sich ausbreitenden neuartigen Coronavirus hat die Lufthansa bis zum 9. Februar alle Flüge von und nach China gestrichen. "Aus operativen Gründen ist die Buchungsannahme für Flüge nach China (Festland) bis Ende Februar gestoppt", teilte die Lufthansa mit. Hongkong werde weiter wie geplant angeflogen. Die Maßnahme umfasst auch die Töchter Swiss und Austrian.

Chinesische Ziele sollen "noch ein letztes Mal" angeflogen werden, auch, um Crewmitglieder nach Hause zu holen. Zuvor hatten bereits etliche Fluggesellschaften wie etwa American Airlines oder British Airways Verbindungen nach China gestrichen.

600 EU-Bürger wollen Wuhan verlassen

Bildrechte: dpa Am Mittwoch hatte es an Bord einer Lufthansa-Maschine einen Corona-Verdachtsfall gegeben. An dem in Nanjing gelandeten Flug LH780 aus Frankfurt hatte auch ein Mann teilgenommen, der von den chinesischen Behörden als Risikofall eingestuft wurde, bestätigte Lufthansa in Frankfurt. Der Chinese soll gehustet haben und zwei Wochen zuvor in der Stadt Wuhan gewesen sein, in der das neuartige Virus zuerst bemerkt worden war. Ob er tatsächlich infiziert ist, blieb zunächst unklar.



Derzeit wollen rund 600 EU-Bürger wegen des Coronavirus die chinesische Metropole Wuhan verlassen. Die Betroffenen stammten aus Deutschland und 13 anderen EU-Staaten, teilte der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic, am Mittwoch in Brüssel mit. Die EU-Kommission wollte im Rahmen ihrer Zivilschutz-Koordination diese Woche zwei Flugzeuge für Heimkehrer nach China schicken.

Deutsche Rückkehrer unter Quarantäne

Auch die Bundesregierung bereitet eine Rückführung ihrer ausreisewilligen Bürger vor. Sie sollen nach ihrer Ankunft in Deutschland für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Das kündigten die hessischen Behörden an. Alle Personen, die mit dem geplanten Flug der Luftwaffe in Frankfurt ankämen, würden zentral betreut und versorgt. Es müsse sichergestellt werden, dass keine womöglich infizierten Personen weiterreisten. Nach Auskunft von Bundesgesundheitsminister Spahn warten in der abgeriegelten Region Wuhan rund 100 Deutsche auf ihre Rückholung.