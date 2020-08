Ferienende in Sachsen Mehr Vorsicht bei Schulstart gefordert

In Sachsen beginnt am Montag die letzte Ferienwoche. Für viele Lehrer geht dann die Vorbereitung auf den Schulstart los und auch für Eltern und Schüler stellt sich spätestens jetzt immer drängender die Frage: Wie wird das Schuljahr in der Pandemie aussehen? Was denken Eltern, Schüler und Lehrer über die Regeln zum Schulstart?