Bislang hatten die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für Tests nur bei bestimmten Patienten übernommen - die entweder Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten oder innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom Robert Koch-Institut (RKI) genannten Risikogebiet gewesen waren, zum Beispiel in der chinesischen Stadt Wuhan oder in der italienischen Region Lombardei, und entsprechend Symptome aufwiesen.

Stephan Hofmeister von der KBV Bildrechte: Kassenärztliche Bundesvereinigung

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Stephan Hofmeister, sagte am Montag bei der Bundespressekonferenz in Berlin, alle Praxen in Deutschland seien informiert und sollten damit auf mögliche Patienten vorbereitet sein. Zudem rief er die Bürger auf, wenn sie lediglich leichte Erkältungssymbole aufwiesen und keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten, sich nicht zwingend in einer Praxis testen zu lassen, "um eine Überbelastung des Systems zu vermeiden". Wie viele Tests in den vergangenen Tagen in Deutschland gemacht worden seien, darüber habe es am Montag noch keine gesicherten Daten gegeben, sagte Hofmeister.