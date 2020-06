Urlaub in der Coronavirus-Pandemie 48-Stunden-Test kaum zu bekommen

Dann nämlich wäre Magdeburg offiziell Risikogebiet und Sie müssten in Ihrer Ostsee-Unterkunft einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter ist als 48 Stunden. So schreibt es Mecklenburg-Vorpommern vor. Und auch Bayern denkt über eine ähnliche Regelung nach.

Nicht nur die Zeit, auch die Bezahlung sei ein Problem. Die Krankenkassen zahlten zum Beispiel in der Magdeburger Fieberambulanz nur dann für einen Test, wenn er medizinisch notwendig sei, so Hennig. Das sei er für einen Urlaub aber nicht.



Ein Test in der Fieberambulanz sei daher gar nicht möglich, erklärt der Amtsarzt. "Das bedeutet für Urlauber eigentlich nur, dass sie mit ihrem Hausarzt solche Vereinbarungen treffen, dass der Abstrich so zeitig entnommen wird, dass auch der Befund über das Labor dann in diesen Zeitrahmen passt, nämlich 48 Stunden vor Urlaubsbeginn. Das ist theoretisch die einzige Variante."