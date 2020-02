In Frankreich gibt es einen ersten Todesfall durch das Coronavirus. Bei dem Opfer handele es sich um einen 80-jährigen Touristen aus China, teilte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit. Er sei in einer Pariser Klinik gestorben. Nach Buzyns Angaben ist dieser Todesfall der "erste außerhalb Asiens und der erste in Europa".

In China selbst starben laut Gesundheitsbehörde bislang 1.523 Menschen. Die Gesamtzahl der Erkrankten stieg damit auf 66.492. Ansteckungen gibt es auch in vielen weiteren Ländern in Asien, Europa oder Nordamerika. Zudem war am Freitag in Ägypten der erste Fall auf dem afrikanischen Kontinent gemeldet.