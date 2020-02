Auch am Sonntag veröffentlichten die chinesischen Behörden wieder neue Zahlen zum Coronavirus – wie inzwischen an jedem Tag. Diesmal meldete die nationale chinesische Gesundheitsbehörde 2.009 Neuinfektionen, insgesamt wurden damit seit Ausbruch der Krankheit Ende Dezember in der Volksrepublik rund 68.500 Infizierte registriert. 1.665 Menschen starben laut offiziellen Statistiken. Mit Abstand die meisten in der Provinz Hubei, in der auch die Stadt Wuhan liegt.

Auch außerhalb Chinas gibt es inzwischen viele Infizierte, doch größere Ausbrüche blieben bisher aus. Insgesamt wurden 526 Infizierte in 25 Ländern gemeldet. Je einen Todesfall gab es in Japan und den Philippinen, zudem wurde am Samstag der Tod eines chinesischen Touristen in Frankreich gemeldet. Einen weiteren Todesfall gab es in Hongkong, was in den Statistiken mal zu China gerechnet wird, mal nicht.