In Berlin hat sich ein erster Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nicht bestätigt. Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit sagte, der Test auf den Coronavirus 2019-nCoV in den DRK-Kliniken Mitte sei negativ ausgefallen. Bei dem Verdacht ging es um eine Frau, die Samstag nach einer Chinareise mit verdächtigen Symptomen in ein Krankenhaus in Berlin-Wedding gekommen war.