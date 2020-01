In China sind weitere Menschen an dem neuen Coronavirus gestorben. Wie das staatliche Fernsehen unter Berufung auf örtliche Behörden berichtet, sind in der Provinz Hubei bis Mittwochmittag 17 Todesfälle registriert worden. Damit hat sich die Zahl der Toten innerhalb eines Tages fast verdoppelt. Die Zahl der Erkrankten stieg auf inzwischen 544 in der gesamten Volksrepublik. Von der Millionenstadt Wuhan in Hubei hat sich das Virus auf weitere Regionen ausweitet, darunter Metropolen wie Peking, Shanghai, Macau und Hongkong.