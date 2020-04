Intensivmedizinische Unterstützung 27 Covid-Kranke aus Italien und Frankreich in Mitteldeutschland

Auch in Zeiten wie diesen funktioniert der Zusammenhalt in Europa noch: Fast 30 Patienten aus den Corona-Krisengebieten werden derzeit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen behandelt. Eine Zahl, die permantent in Bewegung ist.