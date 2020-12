Drogendelikte Wie Crystal Meth nach Mitteldeutschland kommt

Crystal Meth ist vor allem in Mitteldeutschland stark verbreitet. Das liegt an der Nähe zu Tschechien, wo die Droge billig und schnell produziert wird. Dem aktuellen Drogenbericht der Bundesregierung zufolge soll sie neuerdings überwiegend aus den Niederlanden kommen. Hat das Auswirkungen auf die Verbreitung in Mitteldeutschland?