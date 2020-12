Immer mehr junge Menschen in Deutschland werden einer neuen Studie zufolge zu Opfern von Cybermobbing. Rund jeder sechste Befragte (17,3 Prozent) zwischen acht und 21 Jahren berichtet von Beleidigungen und Bloßstellungen im Internet. Die Zahl sei seit der bisher letzten Befragung im Jahr 2017 um 36 Prozent gestiegen, hieß es vom Bündnis gegen Cybermobbing. Es erstellt in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse alle drei Jahre eine Studie zu dem Thema. An der aktuellen Studie beteiligten sich bundesweit Eltern, Lehrer und fast 4.500 Schüler.